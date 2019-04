Magia Zilei, cu Mihai Voropchievici. Cum sta Varsatorul la capitolul bani si sanatate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Voropchievici a vorbit la „Magia Zilei” despre sanatatate si bani pentru nativii din zodia Varsator. Face bani cu usurinta, dar ii pierde la fel de repede si usor. Din pacate, nu invata din asta nici macar lectia prudentei. E darnic si cheltuieste mai mult decat il tine plapuma. Varsatorul dispune de o sanatate buna, de rezistenta in fata bolii. Din cauza necumpatarii si a exceselor culinare, poate sa faca burta. Are tulburari digestice si cardio-vasculare. Punctele vulnerabile: sistemul nervos si partea de sub genunchi a piciorului. Magia Zilei. Mihai Voropchievici, despre compatibilitatea intre doua persoane Varsatorul este singura zodie care uraste compromisul. Este independent, idealist si visator, a ...