horoscop magia zilei cu mihai voropchievici personalitatea copiilor din zodia varsator google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Voropchievici a vorbit la ''Magia Zilei'' despre personalitatea copiilor din zodia varsator. Copiii din zodia Varsator sunt linistiti, dar si dificili in acelasi timp. Au o tendinta de a se izola fata de parinti si incearca sa le ascunda anumite probleme. Horoscop 13 august 2019. O zi abundenta in vesti bune si decizii pe plan sentimental Nu au incredere in adulti. Adora jucariile mecanice si bicicleta. Sunt creativi, dar misteriosi. Prefera jocurile care le pun in evidenta creativitate. Spre maturitate devin mai supusi conventilor sociale. Isi doresc sa devina exploratori pe tarmuri indepartate. ...