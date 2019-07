Magia Zilei. Lectia karmica a numarului patru absent din diagrama numelui

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Voropchievici a vorbit la Magia Zilei despre cifrele care lipsesc din numele complet, despre lectia karmica a numarului patru absent din diagrama numelui, respectiv literele D, M si V. Magia Zilei cu Mihai Voropchievici. Ce ne transmit numerele care fac parte din viata noastra Magia Zilei cu Mihai Voropchievici. Ce semnificatie are cifra cinci in numerologie Defecte. Detesta munca, exceptand cazul in care e distractiva. E dezorganizat, nu se poate concentra. Nu poate lucra in locuri inghesuite. Nu e de incredere, nu are simt practic. Vor cauta sa scape cat mai usor de sanctiuni. Remediu. Se depaseste prin gasirea unei munci care sa va placa. Nu va grabiti, luati-o pas cu pas, acordati atentie la fiecare detaliu. ...