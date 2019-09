Magicianul Petrescu

Despre antrenorul Dan Petrescu se pot spune multe lucruri, mult mai multe, si nu neaparat in sens pozitiv, decat despre jucatorul Petrescu. Totusi, nimeni nu pate nega faptul ca "Bursucul" este unul dintre cei mai bun tehnicieni pe care ii are Romania in momentul de fata, lucru demonstrat din plin in actuala campanie europeana a celor de la CFR Cluj.