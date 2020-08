Magistrații Curții de Apel au trimis dosarul “10 august” Tribunalului București, pentru ca nu ar avea competența

Curtea de Apel Bucureşti a decis, luni, chiar în ziua de 10 august, la doi ani de la evenimentele din Piața Victoriei, că nu are competenţa materială să judece cererea DIICOT de redeschidere a anchetei împotriva foştilor şefi ai Jandarmeriei în dosarul ”10 august”, procesul fiind mutat la Tribunalul Bucureşti. Instanţa a admis în acest […] The post Magistrații Curții de Apel au trimis dosarul “10 august” Tribunalului București, pentru că nu ar avea competență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.