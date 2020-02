Magistrații l-au prins cu MINCIUNA pe Catalin Predoiu: I-au DEMOLAT toate declarațiile

Trei dintre asociațiile magistraților, Asociația Magistraților din România (AMR), organizație neguvernamentală, apolitică, națională și profesională a judecătorilor și procurorilor, declarată „de utilitate publică”, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO), organizație neguvernamentală, apolitică și profesională a judecătorilor și Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) reacționează ferm la declarațiile făcute de Cătălin Predoiu în Parlament, în comisiile în care a fost audiat pentru un nou mandat de ministru al Justiției.

Magistrații îl acuză pe Predoiu că minte și că manipulează și au demontat fiecare declarație a acestuia care nu concordă cu realitatea.

”Ministrul Justitiei Catalin Predoiu a facut, in fata Comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului Romaniei, o serie de afirmatii prin care a dezinformat opinia publica

Ministrul Justitiei, Catalin Marian Predoiu, a facut, in fata Comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului Romaniei din data de 18.02.2020, cu ocazia audierii pentru un nou mandat de ministru al justitiei, o serie de afirmatii nereale si incomplete prin care a dezinformat si manipulat opinia publica cu privire la probleme ce privesc sistemului judiciar din Romania.

In vederea corectei informari a opiniei publice si a combaterii dezinformarii cauzate de ministrul Catalin Predoiu, pe probleme importante pentru statutul magistratilor si independenta justitiei din Romania, subscrisele asociatii – AMR, AJADO și UNJR –, aduc urmatoarele precizari fata de o parte din declaratiile nereale si manipulatorii ale ministrului.

1. Referitor la avizul Consiliului Superior al Magistraturii privind Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, ministrul Predoiu a declarat: “Va reamintesc ca, atunci cand s-a discutat proiectul de lege privind infiintarea SIIJ, Consiliul Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ. Nu mai tarziu de acum doua zile, Consiliul Superior al Magistraturii a dat un comunicat, a emis un comunicat, prin care se pronunta din nou in defavoarea sectiei. Vorbim de CSM."

Ambele afirmatii sunt false.

Prima afirmatie, ca SIIJ a primit aviz negativ din partea CSM, este rostogolita repetat in spatiul public si, in ciuda precizarilor contrare facute inclusiv de catre CSM, este in continuare reluată, de fiecare data, ca argument fals si manipulator pentru desfiintarea sectiei.

In fapt, avizul negativ al CSM l-a primit proiectul de lege initiat de ministrul Tudorel Toader, ce cuprindea infiintarea unei Directii de anchetare a magistratilor pe model DNA, cu procuror sef numit politic. Acest proiect a fost abandonat, iar arhitectura institutionala a SIIJ este fundamental diferita de proiectul avizat negativ de CSM, cuprinzand garantii de independenta, prin competenta Plenului CSM, consacrata de lege, in recrutarea numirea procurorilor in funcţii de executie si de conducere la SIIJ, astfel cum a retinut Curtea Constitutionala. De altfel, competenta Plenului CSM, in acest sens, a fost expres salutata de Comisia de la Venetia.

In ceea ce priveste pretinsul comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii prin care se sustine ca acesta s-ar fi pronuntat in defavoarea SIIJ, acesta pur si simplu nu exista. Daca ministrul Predoiu se refera la comunicatul Sectiei pentru Procurori a CSM din data de 17.02.2020, ii reamintim ca, potrivit legii, magistratii nu se limiteaza la procurori si nici Consiliul Superior al Magistraturii nu se confunda cu Sectia pentru Procurori, iar ministrul justitiei ar trebui sa cunoasca aceste realitati ale sistemului judiciar.

2. Ministrul Predoiu a sustinut si explicat declaratiile secretarului de stat Lidia Barac, potrivit careia “magistratii onesti nu au nevoie de SIIJ”, aratand ca: “pana la urma, un magistrat daca este onest nu are a fi preocupat de faptul ca exista anchete judiciare in ceea ce il priveste. Asta a fost sensul celor spuse de doamna Barac. (…) Mi se pare exagerat sa o puneti in cauza pe doamna Barac, daca am avea mai multi ca dansa in minister nu ar fi rau deloc.”

Daca ministrului Predoiu este de acord ca afirmatii de genul “un magistrat daca este onest nu are a fi preocupat de faptul ca exista anchete judiciare in ceea ce il priveste” sunt adevarate, lansandu-le fara rezerve, inseamna ca, pe acelasi rationament, pornind de la comunicatul Sectiei pentru procurori a CSM, prin care acestia isi exprima indignarea fata de citarea a doi membri CSM in calitate de martori la SIIJ, respectivii procurori nu ar fi “onesti”, din moment ce, in mod evident, sunt preocupati de o ancheta in curs si fac publica aceasta preocupare.

Revenind pe fond la afirmatia ministrului Predoiu, magistratii onesti nu s-au preocupat de “anchetele judiciare in ceea ce ii priveste” pana cand a iesit la iveala modul abuziv in care DNA a condus anchetele contra multor colegi onesti de-ai lor.

Magistratii onesti au realizat tarziu – cand o mare parte din rau, uneori iremediabil, era facut – ca alti magistrati onesti au fost anchetati pentru solutiile pronuntate, ca secretul deliberarii era incalcat de procurorii DNA, ca alti magistrati onesti au fost trimisi in judecata si suspendati din functie pentru fapte nedeterminate sau pentru fapte ce nu exista ori pentru hotararile date, ca alti magistrati onesti au fost interceptati de procurorii DNA in timpul si in legatura cu cauzele pe care le aveau de solutionat, ca alti magistrati onesti si-au dat demisia din functiile avute pentru anchete ce priveau fapte care nu existau, ca alti magistrati oneşti au fost purtati in anchete penale, imaginea si cariera fiindu-le terfelite, pentru ca, apoi, instanta sa pronunte hotarari definitive de achitare.

Preocuparea magistratilor onesti pentru modul in care se deruleaza anchetele judiciare este mai mult decat legitima, iar Hotararea Plenului CSM 225/2020, prin care s-a adoptat raportul IJ privind Respectarea principiilor generale care guvernează activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta DNA sau in legatura cu acestea, este plina de exemple concrete, punctuale, in acest sens, vizând anchete care au reprezentat presiuni la adresa judecătorilor si procurorilor.

Toate numerele de dosare indicate in hotararea CSM reprezinta situaţii ale unor magistrati onesti, anchetati abuziv de catre DNA, iar a pretinde ca acestea practic nu exista, asa cum a facut-o secretarul de stat Lidia Barac, sustinuta de minstrul Predoiu, este o sfidare nu doar a acestor magistrati, la nivel uman, ci si o sfidarea a deminitatii profesiei, demonstrand dispretul Ministrului Predoiu pentru garantarea independentei magistratilor.

3. “Nimic din ceea ce priveste sanctiunile disciplinare aflate acolo in ordonanta nu e diferit de ceea ce e deja in lege”, “acele principii din ordonanta, repet, nu sunt cu nimic diferite de ceea ce exista deja in lege”, a sustinut ministrul Predoiu, cu referire la OUG 23/2020.

Si aceasta afirmatie este complet falsa, fiind surprinzatoare insistenta cu care ministrul Predoiu a repetat-o in cadrul audierilor.

In realitate, abaterea disciplinara instituita prin OUG 23/2020 este fundamental diferita de cea prevazuta in Legea 303/2004. Astfel, prin prevederea din Legea 303/2004 (art. 99 lit. h), este sanctionata fapta culpabila a unui judecator de a tergiversa judecata cauzelor, fapta constand in “nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile”.

De partea cealalta, abaterea disciplinara impotriva judecatorilor reglementata intempensiv si fara avize, prin OUG 23/2020, este mult mai stricta, fiind sanctionata simpla nerespectare a termenelor fixate de Guvern, independent de conduita judecatorului sau circumstantele cauzei.

O asemenea prevedere incalca fara precedent independenta judecatorului de caz, care nu mai are libertatea de a decide cu privire la necesitatea probatoriului sau masurile ce trebuie dispuse, trebuind sa se supuna obligatiilor impuse de Guvern prin ordonanta de urgenta.

Mai mult, Curtea Constitutionala a stabilit deja, prin Decizia 45/2018, ca instituirea, ca abatere disciplinare, a depasirii unor termene, fara a se avea in vedere conduita judecatorului, este neconstitutionala.

Fie Ministrul Justitiei Catalin Predoiu nu cunoaste jurisprudenta Curtii Constitutionale in materia statutului judecatorilor si procurorilor, nici macar pe cea de data recenta, fie dezinformeaza intentionat opinia publica, promovand explicatii pe care le cunoaste ca fiind eronate. Indiferent de cauza, manipularea opiniei publice facuta de ministrul Predoiu este reprobabila.

4. “Am fost in sedinta de Guvern in fata unei decizii: fie sa incerc sa blochez cumva initiativa colegilor, provocata de motiunea de cenzura, dar in acelasi timp sa pierd pentru sistemul judiciar cateva zeci de locuri de judecatori si mai ales de grefieri, foarte important acest lucru”, a explicat ministrul Predoiu sustinerea OUG 23/2020.

Informatia oferita de ministrul Predoiu este, din nou, falsa deoarece prin OUG 23/2020 nu este suplimentata schema de personal cu NICIUN POST de judecator, iar posturile de grefier – “zecile” de posturi fiind in realitate 25 – urmeaza sa fie suplimentate prin Hotarare de Guvern. Mai mult, nu era nevoie de nicio ordonanta de urgenta pentru suplimentarea de posturi in instante, asa cum fals sustine ministrul Predoiu. Art. 134 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara prevede ca “numărul maxim de posturi pentru instanțe și parchete se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii”.

Ca atare, daca Guvernul dorea intr-adevar sa sustina efortul instantelor pentru a asigura o judecata cu celeritate a cauzelor in domeniul achizitiilor publice, putea suplimenta numarul de posturi atat pentru grefieri, cat si pentru judecatori prin Hotarare de Guvern, fara a avea nevoie de o ordonanta de urgenta.

5. Despre comunicatul asociatiilor AMR, UNJR, APR si AJADO privind refacerea raportului MCV, ministrul Predoiu a declarat: “In ceea ce priveste raportul MCV, fireste ca nu pot accepta ideea ca intr-un astfel de raport sunt date care nu corespund realitatii. Dar, de aici si pana la a trage o concluzie cu privire la o pozitie pe care trebuie sa o aiba un minister e o cale lunga. Pe calea aceasta lunga, asociatiile respective trebuie sa vina sa dovedeasca exact ce anume si din ce cauza a fost, ma rog, alterat, continutul raportului. (…) Eu invit asociatiile sa vina sa spuna ce institutie, in ce contributie, in ce loc a relatat altceva decat e situatia.”

Invitatia ministrului Predoiu adresata subscriselor asociatii de a dovedi erorile din raportul MCV arata dezinteresul ministrului fata de acuratetea raportului MCV si fata de ceea ce au sustinut punctual si argumentat asociatiile profesionale. Dezinteresul vine in contextul in care, pe data de 30 octombrie 2019, asociatiile profesionale care sunt acum “invitate” sa aduca dovezi, au publicat un comunicat de presa prin care au aratat in mod clar ca denunță public neadevărurile flagrante din conținutul Raportului final și al Raportului tehnic al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), date publicității în 22.10.2019, neadevăruri care nu pot decât să îi revolte pe magistrați, avocați, pe cetățeni si pe toți cei care cunosc realitățile din justiția din Romania. Aceste neadevaruri au fost prezentate in mod efectiv, cu trimitere la paginile din rapoarte in care neadevarurile/erorile se regasesc si cu expunerea argumentelor precise ce sustin punctul de vedere al asociatiilor profesionale semnatare.

De asemenea, la 17 ianuarie 2020, AMR, UNJR, APR, AJADO au transmis ministrului justitiei, ca raspuns la solicitarea acestuia, o analiza a rapoartelor MCV publicate de Comisia Europeana pe data de 22.10.2019. In preambulul analizei, asociaţiile profesionale au aratat ca rapoartele analizate cuprind erori sistematice si de o gravitate ce ar trebui sa aiba ca efect invalidarea acestora, fiind demonstrate punct cu punct aceste erori/neadevăruri, in cuprinsul documentului trimis ministrului justitiei.

Prin urmare, este absolut suprinzatoare invitatia pe care ne-o adreseaza ministrul Predoiu de a dovedi exact ce e “alterat” in continutul raportului, cata vreme exact acest lucru l-am facut inca din luna octombrie 2019.

In ceea ce priveste pretentia de a spune exact ce institutie a relatat “altceva decat e situatia”, aceasta solicitare este pur si simplu sfidatoare, dat fiind ca, inca din iunie 2019, am cerut Ministerului Justitiei sa ne comunice toate observatiile/comentariile/informatiile transmise Comisiei Europene, pentru a verifica acuratetea acestora, insa cererea a ramas fara raspuns.

Dar, pentru ca ministrul justitiei, Catalin Predoiu, a ridicat problema cauzelor erorilor din rapoartele MCV, ii reiteram solicitarea de a face publice toate informatiile si documentele trimise de catre Ministerul Justitiei tuturor institutiilor si organismelor europene care au redactat rapoarte ce privesc sistemul judiciar in ultimii trei ani.

Subscrisele asociaţii vor intreprinde toate demersurile necesare pentru a le solicita oficialilor europeni sa corecteze erorile din raportul MCV privind Romania, demers ce ar fi trebuit initiat sau macar sustinut de oficialitatile romane, inclusiv ministrul justitiei, Catalin Predoiu.”, se arată într-un comunicat semnat de judecătoarele Andreea Ciucă, Dana Gîrbovan și Florica Roman.