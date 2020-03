Magistratii decid astazi daca Sorina Pintea poate sa paraseasca Arestul Central

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti urmeaza sa judece astazi contestatia depusa de Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii.

Sorina Pintea a cerut judecatorilor sa ii fie ridicata masura arestului preventiv.

Fostul ministru al Sanatatii a ajuns in vizorul procurorilor DNA dupa savarsirea infractiunii de luare de mita, in forma continuata.

”In perioada decembrie 2019 – 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina (…) ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro si 120.000 de lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentand un procent de 7% din valoarea unui contract de achizitie publica ce avea ca obiect ‘proiectarea si executarea lucrarilor de amenajare bloc operator-sala chirurgie cardiovasculara si toracica si spatii adiacente’, incheiat in anul 2019 de unitatea spitaliceasca (n.r. – Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare) cu societatea comerciala. Concret, inculpata ar fi primit banii respectivi in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in atributiile sale de serviciu ca manager si ordonator de credite”, au fost mentiunile procurorilor DNA.

Totodata, in ultima perioada a izbucnit un scandal in spatiul public, dupa ce Sorina Pintea a acuzat ca se simte tot mai rau in arest si a declarat ca politistii au avut o atitudine agresiva fata de ea.

Sotul Sorinei Pintea a publicat o scrisoare cutremuratoare in care trage un semnal de alarma legat ed starea de sanatate a sotiei sale.

”Incepand cu 28 februarie 2020, ziua in care Sorina m-a sunat si mi-a sus ca DNA este la ea in birou, viata ei s-a schimbat radical. Pe parte judiciara, desigur ca se vor administra probe si se vor aduce argumente de ambele parti, dupa care instanta se va pronunta, iar viata personala si profesionala speram sa se refaca la un nivel cat mai decent curand. Insa in rau s-a schimbat dramatic viata din punctul de vedere al sanatatii ei. Sper si rog pe ORICINE! sa nu fie o schimbare ireversibila sau mortala, cum am auzit un jurnalist spunand ca ar merita. Sorina poate pati oricand — daca reapar sau se intensifica cauzele ce au declansat dermatomiozita — ceva ireversibil atat din cauza bolii in sine, cat si din cauza cresterii dozelor in tratament”, a scris Ovidiu Goga, sotul Sorinei Pintea.

