Magistratul care-l judeca pe Sorin Oprescu se pensioneaza de la 1 iunie. Termen decisiv la Tribunal

Tribunalul Bucuresti a stabilit pentru ora 13:00 pledoariile finale in dosarul in care fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, este judecat pentru fapte de coruptie. Discutiile vin in contextul in care judecatorul de caz, Iosefina Parvu, se pensioneaza incepand cu data de 1 iunie.