Magma clocotind pana la pragul de eruptie, intr-un vulcan din Romania considerat stins

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O echipa internationala de vulcanologi a descoperit depozite de magma in Masivul Ciomatu – Puturosu, din Carpatii Orientali, o structura a Muntilor Harghitei formata recent – un vulcan stins, care a erupt ultima oara acum 30.000 de ani, dar care nu pare sa fie total inactiv. In masivul Ciomatu se gaseste si singurul lac vulcanic din Romania, Sfanta Ana. Un studiu publicat recent in Earth and Planetary Science Letters releva ca intre 8 si 24 de kilometri cubi de magma inca clocotesc sub Vulcanul Ciomatu – Puturosu, ceea ce nu sugereaza neaparat o eruptie iminenta, dar indica un risc ce trebuie evaluat, si anume unul care, in functie de rezultate, poate duce la o schimbare de statut sau, cel putin, la o apreciere m ...