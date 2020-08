Magnatul media Jimmy Lai, eliberat pe cautiune de autoritațile din Hong Kong

Magnatul media din Hong Kong Jimmy Lai, arestat luni în cursul unei operaţiuni a poliţiei în baza unei legi de securitate impuse de China, a fost eliberat marţi seară pe cauţiune, relatează AFP potrivit Agerpres.

Jimmy Lai, al cărui tabloid pro-democraţie Apple Daily este foarte popular în Hong Kong, a ieşit dintr-o secţie de poliţie din Hong Kong spre miezul nopţii (16:00 GMT), în mijlocul unei mulţimi de susţinători care au salutat victoria sa.Director al companiei media Next Digital, proprietar a două publicaţii critice la adresa regimului chinez, cotidianul Apple Daily şi revista Next, Jimmy Lai a fost arestat luni sub suspiciunea de fraudă şi coluziune cu puteri străine, una dintre infracţiunile reglementate de noua legislaţie chineză privind securitatea care a intrat în vigoare la sfârşitul lunii iunie.