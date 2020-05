Magnitudine revizuita pentru cutremurul de astazi, din zona Vrancea: 4,2

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a revizuit datele cutremurului produs duminică, la ora locală 15:07, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, magnitudinea fiind modificată de la 4,1 la 4,2, transmite Agerpes. De asemenea, cutremurul a avut loc la o adâncime de 138 de kilometri (faţă de o adâncime de 140 de kilometri […] The post Magnitudine revizuită pentru cutremurul de astăzi, din zona Vrancea: 4,2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.