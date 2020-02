Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene: Este posibila pacea intre palestinieni si israelieni,dar nu prin planul nedrept al SUA

Pacea încă este posibilă între palestinieni şi israelieni, dar nu prin planul "nedrept" elaborat de Administraţia Donald Trump, care încearcă să legitimeze "ceea ce este ilegal", a declarat, marţi, la o reuniune a Consiliului de Securitate ONU, Mahmoud Abbas, preşedintele Autorităţii Palestiniene, anunță MEDIAFAX.

"Am venit astăzi aici pentru a vă spune că pacea între israelieni şi palestinieni încă este posibilă. Este tangibilă. Am venit să construiesc un parteneriat internaţional pentru pace. Dar trebuie să respingem acest plan nedrept", a declarat Mahmoud Abbas, conform cotidianului Times of Israel.

"Planul de pace elaborat de SUA legitimează ceea ce este ilegal - coloniile şi anexarea terenurilor palestiniene. Nu poate fi considerat bază pentru următoarele negocieri. Este vorba de un plan israelo-american creat pentru a pune capăt Palestinei. Acest plan nu va aduce pace în regiune, deci nu vom accepta acest plan. Vom respinge aplicarea planului pe teren", a adăugat Mahmoud Abbas.

Liderul palestinian a precizat că în momentul în care s-a întâlnit cu preşedintele SUA, Donald Trump, în anul 2017, i s-a promis că Washingtonul va anunţa susţinerea pentru o serie de poziţii politice fundamentale ale Autorităţii Palestiniene. "Dar s-a întâmplat ceva prin care s-a răzgândit şi a început să susţină în totalitate doleanţele israeliene. Nu ştiu cine i-a dat aceste sfaturi inacceptabile. Ştiu că Trump nu este aşa. Preşedintele Trump pe care l-am întâlnit nu este aşa. Acest lucru este foarte surprinzător", a subliniat Mahmoud Abbas.

"Credeţi-mă, dacă va fi pace între noi şi poporul israelian, va fi cea mai frumoasă formă de pace, dar oferiţi-ne oportunitatea de a ajunge la pace. Sper că preşedintele Trump va fi drept şi corect, pentru a avea oportunitatea de a ajunge la pace", a continuat preşedintele Autorităţii Palestiniene.

"Noi combatem terorismul, nu suntem terorişti", a insistat Mahmoud Abbas, respingând "reprezentările greşite israeliene".

"Pe de altă parte, guvernele israeliene şi coloniile israeliene au distrus orice oportunitate de pace. Construiesc colonii fără a fi sancţionaţi. Au confiscat terenuri, au continuat războiul cu poporul nostru din Fâşia Gaza, din nefericire, cu susţinerea Administraţiei SUA", a precizat Mahmoud Abbas.