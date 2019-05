MAI: 11 sancțiuni contravenționale pana la ora 13.00. Apel catre STS

Un număr de 11 sancțiuni contravenționale – 6 avertismente și 5 amenzi în valoare de 2.900 de lei – au fost aplicate de angajații Ministerului Afacerilor Interne pentru incidente la vot, duminică, până la ora 13.00. De asemenea, reprezentanții MAI au cerut Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) să atenționeze operatorii din secții asupra respectării procedurii The post MAI: 11 sancțiuni contravenționale până la ora 13.00. Apel către STS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.