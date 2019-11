MAI: 66 de sesizari la Interne pentru fraude la vot. Un dosar penal, amenzi și avertismente in primul tur al alegerilor prezidențiale

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, duminică, că, până la ora 15.00, s-a întocmit un dosar penal și s-au acordat amenzi în urma unor incidente în primul tur la alegerile prezidențiale. Redăm, în continuare, declarația purtătorului de cuvânt al MAI: “Până la această oră, procesul electoral la nivelul întregii țări s-a desfășurat fără probleme deosebite din punct de vedere al ordinii publice. Ministrul afacerilor interne, domnul Ion The post MAI: 66 de sesizări la Interne pentru fraude la vot. Un dosar penal, amenzi și avertismente în primul tur al alegerilor prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.