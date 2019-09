MAI a facut un anunt important despre pensii si salarii

Politisti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); MAI anunta ca exista fondurile necesare pentru salarii, pe luna in curs, in ciuda informatiilor negative vehiculate printre oamenii legii. De asemenea, norma de hrana va fi acordata retroactiv, de la 1 ianurie 2019, conform unui proiect legislativ ce se afla la Camera Deputatilor, au transmis reprezentantii Sindicatului National al Agentilor de Politie care au facut precizari si legate de legea pensiilor. Reprezentantii Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP) au contactat factori din conducerea Ministerului Afacerilor de Interne (MAI) dupa ce, in ultima perioada, au fost primite, din partea membrilor de sindicat, mai multe semnale referitoare la diverse informatii negative, legate de acordarea d ...