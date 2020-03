MAI a simplificat modelul declarației pe propria raspundere. Ce date vor fi completate acum

MAI a comunicat, joi, că a modificat modelul declarației pe propria răspundere, pe care persoanele care ies din casă trebuie să o aibă asupra lor pe tot intervalul zilei. Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului. • Declarație pe proprie răspundere • Adeverință The post MAI a simplificat modelul declarației pe propria răspundere. Ce date vor fi completate acum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.