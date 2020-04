MAI: Forte de ordine impresionante, la datorie in perioada Sarbatorilor Pascale

Astfel, în fiecare zi, vor fi la datorie peste 14.000 de polițiști,​ una dintre misiunile principale fiind intensificarea măsurilor de monitorizare și control ale traficului rutier și verificarea respectării condițiilor de deplasare a persoanelor. De asemenea, vor fi desfășurate acțiuni care au ca scop combaterea faptelor ce pot pune în pericol sănătatea populației cu accent pe comercializarea de produse specifice Sărbătorilor Pascale.

Sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 17-20 aprilie 2020, peste 36.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și lucrători de la alte structuri ale MAI, precum și polițiști locali și militari din cadrul MApN, vor acționa, zilnic, pentru a asigura respectarea măsurilor dispuse prin ordonanțele militare, precum și pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și asigurarea intervențiilor în alte situații care ar pune în pericol siguranța cetățenilor, precizează MAI printr-un comunicat de presă.În plus, echipajele de Poliție, în colaborare cu celelalte autorități competente, au în atenție prevenirea și combaterea activităților ilegale din domeniul silvic și a tuturor infracțiunilor de drept comun, prin mijloace de prevenire, cât și prin acțiuni de combatere și anihilare.În contextul măsurilor dispuse pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, dar și pentru misiunile cotidiene de asigurare a ordinii publice, sunt mobilizați în medie, zilnic, aproximativ 7.000 de jandarmi.Peste 1.200 de jandarmi vor verifica zilnic parcurile și alte zone de agrement pentru a se asigura că restricțiile de deplasare a persoanelor, dispuse prin ordonanțele militare, sunt respectate.​ ​Totodată, aproximativ 4.000 de polițiști locali și 1.500 de militari din cadrul MApN vor acționa zilnic în sistem integrat în dispozitivele realizate de MAI.Răspunsul la urgențele medicale va fi asigurat de peste 400 echipaje SMURD, cu autospeciale pentru transport victime multiple, ambulanțe de prim-ajutor și terapie intensivă mobilă, motociclete SMURD și ambulanțe pentru transport neonatologic.Peste 4.500 de poliţişti de frontieră vor desfăşura zilnic, la nivelul întregii ţări, activităţi de supraveghere şi control la frontiera de stat, iar echipaje comune, formate din polițiști de frontieră, jandarmi şi poliţişti, participă la misiuni de menținere a ordinii şi siguranţei publice în zona de frontieră.De menționat este faptul că, în prezent, prin punctele de frontieră se constată o scădere a tranzitului de persoane și turisme, de până la 90% față de perioada similară a anului trecut.Informaţii privind situaţia din punctele de frontieră deschise traficului internaţional de persoane și mărfuri se regăsesc pe aplicaţia Trafic on-line care poate fi accesată la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/ .Inspectoratul General de Aviație al MAI are pregătite pentru intervenție, în această perioadă, 13 elicoptere. Pentru misiunile aeromedicale, piloții IGAv vor utiliza 8 elicoptere EC-135 în cadrul punctelor de operare aeromedicală de la București, Târgu Mureș, Iași, Craiova, Constanța, Arad, Galați și Jibou. De asemenea, 5 elicoptere de tip EC-135, Mi-17 și Mi-8 sunt pregătite să acorde sprijin în misiuni de ordine și siguranță publică. Elicopterele EC-135 aflate în serviciu la Galați și Iași pot interveni în misiuni umanitare în Republica Moldova, la solicitarea autorităților din statul vecin.