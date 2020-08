MAI: In perioada 31 iulie - 2 august 2020 au fost aplicate 3.844 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 4.086.228 lei

Aproape 3.900 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 4 milioane de lei, au fost date, in cursul lunii iulie, in urma controalelor vizand respectarea masurilor de protectie sanitara. Controalele facute de politisti, jandarmi si angajatii institutiilor cu atributii in prevenirea raspandirii SARS-COV-2 la terase si in mijloacele de transport au fost intensificate dupa cresterea numarului de cazuri de infectare din ultima perioada.