MAI infiinteaza un Centru de transfuzii de donare de sange si plasma convalescenta

”Pentru unii dintre pacienții grav bolnavi, plasma donată de persoanele care s-au vindecat de COVID-19 poate reprezenta unica șansă la viață.



Noi, la nivelul ministerului, luptăm pe mai multe planuri pentru a ține sub control această pandemie fie că suntem în stradă, fie încercând să atragem atenția asupra beneficiului pe care îl are donarea de plasmă convalescentă, așa cum am făcut recent prin campania Donează plasmă pentru ca alții să trăiască!.



Chiar și această campanie s-a născut tot din dorința colegilor noștri care au trecut prin această boală de a-și ajuta semenii.



Am prilejul acum să le mulțumesc tuturor, public pentru generozitatea și altruismul de care au dat dovadă donând plasmă!”, a precizat ministrul Ion Marcel Vela.