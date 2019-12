MAI, mesaj de multumire pentru cainele care a prins in 4 ore autorul dublei crime din Satu Mare

Un câine extrem de bine antrenat este eroul de la Satu Mare după ce a reuşit să depisteze în mai puţin de patru ore criminalul celor două femei ucise în localitatea Bârsăul de Sus. Teba este o căţea ciobănesc german care este instruită la Centrul Chinologic din Sibiu al Poliției Române. Reprezentanții Ministerului de Interne The post MAI, mesaj de mulţumire pentru câinele care a prins în 4 ore autorul dublei crime din Satu Mare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.