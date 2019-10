Mai mulți muzicieni au protestat in fața casei unuia dintre șefii Disney - VIDEO

Mai mulți muzicieni, care solicită contracte corecte în producția de film și televiziune, au protestat sâmbătă în fața casei lui Alan Bergman, co-președinte al Studiourilor Walt Disney, informează platforma Deadline, potrivit Mediafax.

Muzicienii au scandat în fața casei șefului Disney, adunându-se cu portavoce și alte instrumente sonore pentru a atrage atenția. Protestatarii au scandat“Alan Bergman can’t you hear? We will fight for our career” (Alan Bergman nu auzi? Vom lupta pentru carierele noastre).

Protestul din fața casei lui Bergman a fost doar una dintre opririle plănuite de muzicieni pe parcursul zilei pentru o “interpretare muzicală mobilă în fața caselor deținute de șefi ai studiourilor de film și televiziune care trăiesc în cartierele exclusiviste din Los Angeles”, a explicat American Federation of Musicians (Federația Americană a Muzicienilor).

Sindicatul numără 80.000 de membri iar contractul organismului cu Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP- Alianța Producătorilor de Film și Televiziune) expiră pe 14 noiembrie.

Principala problemă o reprezintă pierderile pe care muzicienii le reclamă după lansarea producțiilor la care au lucrat pe platformele virtuale. “Fără recunoașterea drepturilor după lansarea online, un muzician pierde 75% din venituri atunci când un film Disney este lansat pe Disney Plus, față de lansarea în săli de cinema sau la televiziune”, a arătat asociația.