Mai mult de jumatate din tara, inclusiv Capitala, sub Cod galben de ceata densa

Mai mult de jumătate din ţară, inclusiv municipiul Bucureşti, se află marţi dimineaţa sub Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă, conform avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Astfel, până la ora 11:00, în zona joasă a judeţului Vâlcea se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. De asemenea, până la ora 10:00, ceaţa va persista în localităţi din judeţele Brăila, Ialomiţa, Argeş, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmboviţa, Constanţa, Tulcea, Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita şi Sibiu. Până la ora 9:00 se află sub Cod galben de ceaţă judeţele Satu Mare şi Cluj, inclusiv Capitala, iar până la ora 8:00, zone din judeţele Gorj, Olt, Dolj, Botoşani, Suceava, Galaţi, Bacău, Neamţ, Iaşi şi Vaslui. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)