Mai multa miscare pentru copii si parinti, gratie profesorului de sport

Masa de tenis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O sala de sport merita sa fie utilizata la maximul de utilitate pe care il poate oferi pentru ca spatiul deschis este prielnic pentru cele mai indragite sporturi de echipa sau individuale. Am asistat in aceasta vacanta la tot ceea ce inseamna implicare si pasiune a unui om care coordoneaza activitatea unei sali de sport dintr-un orasel mic, de provincie. Nu am sa dau nume si nici loc, nu pentru ca nu ar fi de vazut sau de laudat, ci pentru ca vreau sa arat ce se poate face atunci cand exista acea scanteie in mintea unui om pasionat de miscare prin sport si pe care doreste sa o sadeasca si in obisnuintele zilnice ale copiilor si, de ce nu, celor care trec deja in catagoria adultilor. Prin urmare, vad un ...