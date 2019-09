Mai multe detinute au ajuns la spital, dupa ce duba in care se aflau a lovit o alta masina

accident duba detinute google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cinci detinute ditren cele 14 care se aflau in duba Penitenciarului Craiova, care s-a ciocnit, joi dimineata, in localitatea Pielesti, judetul Dolj, cu o masina, au fost transportate la spital pentru investigatii, anunta Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Reprezentantii ANP precizeaza astazi ca pe DN65 Craiova-Bals, in zona localitatii Pielesti, judetul Dolj, o duba, in care se aflau 14 detinute aflate in custodia Penitenciarului Craiova – Sectia Exterioara Isalnita, a fost implicata intr-un eveniment rutier, in timpul deplasarii catre un punct de lucru aflat in municipiul Slatina. EXCLUSIV! Li s-a oferit libertatea si n-au stiut sa profite de ea: s-au intors la puscari ...