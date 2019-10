Mai multe mingi de foc aparute de nicaieri pe cer au cazut in mai multe zone din Chile. Autoritatile nu reusesc sa gaseasca o explicatie

Mingi de foc Chile 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile chiliene investigheaza cazul misterioaselor mingi de foc care s-au prabusit in diferite parti ale tarii in urma cu o saptamana si despre care s-a crezut ca ar fi meteoriti, insa conform analizelor derulate de experti, ipoteza meteoritilor a fost infirmata, transmite vineri Live Science. Aceste mingi de foc au cazut in zona orasului Dalcahue, de pe insula chiliana Chiloé, la 25 septembrie, conform CNET. Ele au cazut in sapte locatii, provocand mici incendii care au fost stinse imediat de pompieri si voluntari. O astfel de minge de foc a cazut in curtea unuia dintre locuitorii insulei Chiloé, Bernardita Ojeda, si a incendiat cateva tufe. Geologi de la Serviciul Geologic di ...