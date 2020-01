Mai multe persoane, retinute in urma perchezitiilor de miercuri. Autoturisme, indisponibilizate

În urma celor 102 percheziții domiciliare desfășurate ieri, de poliţiştii de investigare a criminalității economice, au fost ridicate înscrisuri și bunuri care au făcut obiectul achizițiilor publice, iar mai multe autoturisme au fost indisponibilizate în vederea dispunerii unor măsuri asigurătorii.În urma desfășurării activităților procedurale, față de, iar alte, urmând să fie prezentate în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 zile.Reamintim că, la data de 8 ianuarie 2020, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, au fost efectuate 102 percheziții, în 25 de județe și în București, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin infracțiuni de fals și de serviciu.Activitățile s-au desfășurat în județele Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmbovița, Caraș-Severin, Călărași, Buzău, Ilfov, Brăila, Galați, Gorj, Hunedoara, Timiș, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanța, Brașov, Argeș, Teleorman, Mehedinți, Ialomița, Arad și Giurgiu, precum și în București, la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale și instituții.Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de amenințare, falsificarea de instrumente de plată, abuz în serviciu, fals intelectual, delapidare și instigare la abuz în serviciu.Din cercetări a reieșit că mai multe instituții din țară ar fi efectuat plata unor achiziții fictive pentru mărfuri care nu ar fi intrat niciodată în patrimoniul instituției sau plata unor facturi pentru mărfuri supraevaluate, pentru care achiziția era nejustificată, neexistând referate de necesitate sau recepții ale mărfurilor achiziționate.Aceste achiziții ar fi fost făcute de la diferite societăți comerciale care nu au personal angajat, sunt administrate de aceleași persoane fizice, au sediul social și domiciliul fiscal stabilite la adrese apropiate și care au înregistrat venituri doar din încasări de la unități administrativ-teritoriale, instituții de învățământ și alte instituții.La acțiune au participat polițiști din cadrul I.G.P.R. - Direcția de Investigare a Criminalității Economice și inspectoratele de poliție ale județelor Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmbovița, Caraș-Severin, Călărași, Buzău, Ilfov, Brăila, Galați, Gorj, Hunedoara, Timiș, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanța, Brașov, Argeș, Teleorman, Mehedinți, Ialomița, Arad și Giurgiu.Activitățile au beneficiat de sprijinul echipelor de intervenție din cadrul serviciilor pentru acțiuni speciale și al Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova.