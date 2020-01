Mai multe scoli si gradinite din Bucuresti, inchise din cauza cazurilor de gripa

Saptamana incepe cu ploi in toate regiunile tarii, insa temperaturile se mentin destul de ridicate pentru aceasta perioada din an.

Primarul comunei iesene Mogosesti Siret, Damian Butnariu, a fost exclus din PNL Iasi in cadrul Biroului Politic Judetean, dupa ce acesta a recunoscut in instanta ca a facut sex cu doua tinere chiar in sediul primariei.

Felul in care administratia Firea vrea sa restaureze Cismigiul - cel mai vechi parc din Bucuresti - ridica, in continuare, multe semne de intrebare. Pretul reparatiei unui singur obiectiv s-a dublat in ultimii 2 ani, iar despre ce se mai intampla cu planurile controversate de restaurare a restului gradinii, nici specialistii in peisagistica nu stiu prea multe.