Mai multi alesi locali din Iasi au fost declarati incompatibili de catre Agentia Nationala de Integritate

Agentia Nationala de Integritate (ANI)a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a 2 fosti si actuali alesi locali, dupa cum urmeaza: GHERAESCU FELICIAN MIHAI, Viceprimar cu atributii de Primar in cadrul Primariei comunei Oteleni, Judetul Iasi si Consilier Local INCOMPATIBILITATE Incepand cu data de 17 octombrie 2016 exercita atributii de primar interimar simultan cu functia de consilier local, incalcand astfel dispozitiile art. 88, alin. (1), lit a) din Legea nr. 161/2003, (in vigoare pana la 30 mai 2017), precum si dispozitiile art. 88, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003 (in vigoare de la 31 mai 2017). De as ...