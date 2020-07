Mai multi bucuresteni carora li s-au ridicat masinile pentru ca au parcat ilegal si-au gasit autoturismele sparte in curtea Politiei Locale. Hotii au actionat cu ajutorul politistilor locali

Cinci persoane, intre care si doi politisti locali urmeaza sa fie dusi cu mandat de arestare in fata magistratilor, sub acuzatii de furt calificat, comlicitate si abuz in serviciu. Acestia au fost retinuti, miercuri, de politisti si procurori, in cazul masinilor jefuite in parcarea Politiei Locale Sector 3.