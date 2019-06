Mai multi elevi ieseni au ramas blocati pe aeroportul din Tokyo

elevi ieseni blocati in aeroport google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 80 de copii romani sunt pur si simplu blocati pe aeroporturile din Milano, Doha si Tokyo, iar parintii acuza ca au fost pacaliti de o asociatie care a organizat tabere in Statele Unite ale Americii si Japonia, fara sa mai cumpere si bilete de avion. Pagina de a Asociatiei Young Partners For Civil Society Development a fost luata cu asalt de parinti disperati, asa ca administratorul a inchis-o, dupa ce a postat un mesaj ca toate proiectele asociatiei sunt momentan suspendate. Din mesajele postate pe de parinti sau chiar de unii elevi care au participat la tabere in SUA si Japonia reiese ca problemele au aparut in momentul in care copiii se imbarcau sau cel putin incercau sa aju ...