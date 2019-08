Mai multi lideri PSD vorbesc despre iesirea de la guvernare

Liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu afirma ca, in absenta unei majoritati, PSD "trebuie sa se gandeasca sa treaca in Opozitie", intrucat orice alta solutie, cel putin pana acum, in cadrul guvernarilor in Romania nu a dat rezultate pozitive pentru populatie. El sustine ca in acest moment "e foarte dificil de realizat o majoritate de catre Partidul Social Democrat si de aceea am sustinut o trecere in Opozitie cat mai rapida".