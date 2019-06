MAI: Opt persoane salvate si peste 200 evacuate din calea viiturilor

Opt persoane au fost salvate și 263 au fost evacuate din calea viiturilor de către angajații MAI în județele Argeş, Arad, Bihor, Botoşani, Buzău și Timişoara.În ultimele 24 de ore, pompierii, polițiștii și jandarmii au intervenit în 101 localități din 23 județe (AB, AR, AG, BC, BH, BT, BV, BZ, DB, DJ, GJ, GR, HD, IF, IS, OT, PH, SB, SV, TM, TR, VL și VN) afectate de fenomenele hidro-meteorologice periculoase.Au fost salvate 4 persoane dintr-un autoturism în localitatea Lăpușnic din județul Timiș, iar 3 persoane au fost salvate în localitatea Stroești din județul Botoșani. Tot în județul Botoșani, în localitatea Câmpeni, un bărbat a fost salvat după ce tractorul în care se afla a fost luat de viitură.În localitatea Bascov din județul Argeș, angajații Ministerului Afacerilor Interne au evacuat 154 copii de la grădinița cu program prelungit din cauza apei din curtea unității de învățământ, iar în localitatea Todireni din județul Botoșani, 49 persoane au fost evacuate preventiv la Căminul Cultural din localitate ca urmare a creșterii cotelor râului Sitna.Au fost afectate 181 case, 12 anexe gospodărești, 162 beciuri/subsoluri, 569 curți, 5 clădiri aparținând unor instituții publice și 4 imobile aparținând unor operatori economici.Totodată, circulația rutieră este blocată, din cauza apei, aluviunilor și a alunecărilor de teren pe 3 drumuri naționale (DN 73D/AG, DN 12A/BT și DN 17A/SV) și 4 drumuri județene (DJ 203K/BZ, DJ 281B/IS, DJ 609/TM și DJ 205D/VN), respectiv temporar afectată pe 3 drumuri naționale (DN 7/AR și VL, DN 76/BH și DN 2D/VN), 5 drumuri județene (DJ 282D, DJ 297, DJ 282B/BT, DJ 708E/HD și DJ 609B/TM) și 1 drum comunal (DC 93/TM).În prezent, angajații MAI intervin pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice în 7 județe (AR, BH, HD, IF, IS, OT și TM).Au fost transmise mesaje de avertizare pentru populație prin sistemul RO-ALERT la nivelul a 8 județe (AR, BC, BH, BT, IS, MM, SJ și TM).Situația din teren este monitorizată și coordonată permanent prin Centrul Național de Conducere Integrată al MAI, care cooperează permanent cu celelalte instituții reprezentate în Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, iar peste 14.000 de angajați MAI – pompieri, polițiști și jandarmi, cu 6.185 de mijloace tehnice, sunt pregătiți să intervină.