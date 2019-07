Mai poate scapa Dragnea? Lovitura de sistem

Liviu Dragnea a disparut din peisaj, insa oamenii plantati in pozitii cheie in vremea lui au ramas in urma si lovesc in continuare cu violenta in statul de drept din Romania. Iar dovada cea mai buna este chiar decizia CCR in privinta completurilor de 3 nespecializate pe coruptie. Ea nu ii mai foloseste lui Dragnea in mod direct, dar foloseste altora. Stapanul s-a schimbat, slugile au ramas. Iar decizia CCR este perfect aberanta si contradictorie.