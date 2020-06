MAI primește sprijin tehnic din SUA pentru a lupta cu crima organizata

Autorităţile române vor beneficia de sprijinul tehnic al partenerilor din Statele Unite ale Americii în lupta împotriva grupărilor de criminalitate organizată şi a traficului de persoane, informează Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în urma unei întâlniri de lucru desfăşurată vineri între ministrul Ion Marcel Vela, ministrul Justiţiei, Cătălin Marian Predoiu, şi procurorul general al Parchetului de […] The post MAI primește sprijin tehnic din SUA pentru a lupta cu crima organizată appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.