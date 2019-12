MAI propune ca șefii de inspectorate județene de poliție sa poata localiza și intercepta comunicații in dosarele de dispariție

Șefii de inspectorate județene de poliție ar putea să localizeze mijloace de comunicații electronice, să obțină date de trafic și să obțină date privind tranzacțiile financiare în cazurile de dispariții ori pentru persoane aflate în situații de urgență majoră. MAI bugetează cu aproape 8 milioane de euro angajarea și dotarea viitorilor polițiști care vor lucra The post MAI propune ca șefii de inspectorate județene de poliție să poată localiza și intercepta comunicații în dosarele de dispariție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.