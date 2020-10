Mai putine impacari intre consumatori si banci. Care sunt cauzele si ce recomanda CSALB

In prima jumatate a anului, Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat recorduri din punct de vedere valoric ale beneficiilor obtinute de consumatori dupa ce si-au renegociat contractele de credit in cadrul CSALB. Un consumator din Bucuresti a obtinut stergerea unei datorii de 298.000 de lei (aproximativ 62.000 EUR).