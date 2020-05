Mai rapid și mai ușor. Primul test de COVID-19 din saliva a fost avizat in SUA

Administrația pentru produse alimentare și medicamente (FDA) a declarat, vineri, că a acordat autorizație de urgență pentru primul kit de colectare a salivei la domiciliu capabil să detecteze prezența SARS-CoV-2 în organism, scrie New York Times. Kit-ul a fost dezvoltat de un laborator al Universității Rutgers, RUCDR Infinite Biologics, în parteneriat cu Spectrum Solutions și […] The post Mai rapid și mai ușor. Primul test de COVID-19 din salivă a fost avizat în SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.