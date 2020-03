MAI. Sedinta la miezul noptii. Decizii de ultima ora privind coronavirusul. Masuri fara precedent

La câteva minute după miezul nopţii, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, au avut loc declaraţii de presă susținute de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătății, Victor Costache şi de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, şi secretarul de statîn MAI Raed Arafat.Astfel, ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat că toate zborurle inspre si dinspre Italia vor fi suspendate din 9 martie, ora 12.00, până în 23 martie.Cetăţenii care vor reveni în ţară vor semna o declaraţie pe proărie raspundere că nu vin din zona de carantină sub sancţiunea legii.Operatorii aerieni au obligatia de a nu permite imbarcarea cetatenilor care vin China, Iran, Italia cu escala in Romania.Se permite accesul cetatenilor straini care vin din Romania daca vor intra in carantinaSunt exceptate transporturile de marfuri de pana la 3,5 toneSunt exceptate si transporturile maritimeBilanțul îmbolnăvirilor în România a ajuns la 15, patru cazuri de infectare fiind anunțate sâmbătă, când a fost confirmat și primul pacient bolnav în Capitală. Ultimele două cazuri au fost confirmate duminică, fiind vorba despre o femeie de 42 de ani din București și despre o femeie de 70 de ani din Mureș. Tot duminică, autoritățile au anunțat măsuri fără precedent pentru a limita răspândirea bolii, una dintre acestea fiind interzicerea evenimentelor cu peste 1.000 de participanti.Toate școlile în care sunt raportate cazuri de infecții cu coronavirus vor fi închise. De asemenea, evenimentele cu un număr mai mare de 1.000 de participanți, precum meciurile de fotbal, vor fi interzise începând de duminică pentru a limita răspândirea cazurilor de coronavirus, au anunțat autoritățile. O altă măsură vizează interzicerea accesului în spitale al aparținătorilor pacienților, precum și studenților la Medicină, pentru stagii practice.Toate aceste măsuri vor fi luate până la 31 martie, dar pot fi prelungite, a precizat secretarul de stat Raed Arafat.Noul coronavirus a infectat peste 107.000 de persoane din toată lumea, provocând 3.646 de decese, arată centralizarea realizată de Universitatea Johns Hopkins pe platforma Arcgis. De asemenea, peste 60.500 de pacienți au fost declarați vindecați până acum. Numărul de cazuri scade constant în China, dar epidemia evoluează îngrijorător în alte țări, inclusiv în Italia, unde autoritățile au luat măsuri fără precedent.