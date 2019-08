Maia Morgenstern, in premiera la Chitila Film Fest

Cea de-a 9-a ediție Chitila Film Fest are loc în acest weekend, pe 17 și 18 august. Iubitorii filmelor de lung și scurtmetraj se vor delecta cu peste 10 ore de proiecții în aer liber în Parcul Dendrologic din Chitila. Prima zi de festival debutează la ora 19:30‬ când vor fi proiectate filmele de scurtmetraj The post Maia Morgenstern, în premieră la Chitila Film Fest appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.