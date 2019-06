Maia Sandu, apel pentru transferul pasnic al puterii: Nu exista cale de intoarcere

Maia Sandu, noul premier desemnat de Parlamentul de la Chisinau, in urma formarii unei majoritati formate de socialistii lui Igor Dodon si Blocul ACUM (PAS plus PPDA) spune ca procesul de schimbare a puterii in Republica Moldova este deja ireversibil si ca transferul acestei puteri trebuie sa se faca pe cale pasnica.