Maidanezii de la Cernobil. Cum traiesc sute de caini in zona de excludere a dezastrului nuclear

Sute de caini maidanezi au invatat sa supravietuiasca in padurile din zona de excludere, majoritatea animalelor fiind urmasi ai celor lasati in urma dupa dezastrul nuclear, atunci cand locuitorilor li s-a interzis sa-si ia animalele de companie cu ei, informeaza The Guardian. In urma dezastrului de la Cernobil din 1986, orasul Pripyat si satele din apropiere au fost abandonate, iar locuitorilor nu li s-a permis sa-si ia si animalele de companie atunci cand au fost evacuati. „Rugaciunea pentru Cernobil", o istorie devastatoare a perioadei, scrie despre „cainii care latrau, incercand sa urce in autobuze cu stapanii lor". Soldatii ii impingeau si ii dadeau afara. „Cainii aler ...