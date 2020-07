Maine este programata o bilaterala USR-PNL. Remus Negoi, presedinte USR Constanta - “Nu stiu daca intalnirea cu PNL mai are obiect

Discuția va avea loc miercuri (n.r.22 iulie 2020), nu se știe deocamdată la ce oră, pentru discuții pe marginea unor viitoare alianțe în județ

Invitația lansată de președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă a fost aruncată în aer, în prime-time, de Ludovic Orban la o televiziune de știri națională

Premierul și președintele PNL a anunțat că la Constanța, liberalii nu vor avea candidat comun și că vor merge în alegeri cu Vegil Chițac

E trist că ceea ce știam deja și am afirmat în conferința de presă de duminică, ni se confirmă de însuși premierul României – la Constanța nu se dorește unificarea dreptei – susține președintele USR Constanța, Remus Negoi.Acesta spune că discuția va avea loc miercuri (n.r.22 iulie 2020), nu se știe deocamdată la ce oră, pentru discuții pe marginea unor viitoare alianțe în județ.“Invitația lansată de președintele PNL Constanța de a ne întâlni miercuri, căreia i-am dat curs fără nicio ezitare, a fost aruncată în aer, în prime-time, de Ludovic Orban la o televiziune de știri națională. Același discurs inflexibil de până acum a fost rostit fără ezitare, lăsând în off-side conducerea județeană a PNL Constanța. De fapt, dezbrăcând-o de secretele știute de toată lumea – conducerea PNL Constanța nu-și dorește alianța de dreapta nici în municipiu, nici în județ.Fluturarea sondajului PNL Constanța (la care, apropo, nu am fost invitați să participăm cu resurse, să-l facem în comun, așa cum era normal într-un parteneriat și cum noi am propus în martie) vine în contradicție cu sondajul pe care noi am fost nevoiți să-l efectuăm – candidatul USR-PLUS la primăria municipiului Constanța este aproximativ la egalitate cu candidatul PNL, dacă ar exista o alianță USR-PLUS-PNL, însă Stelian Ion are potențialul cel mai mare de creștere.Atunci, ce putem discuta miercuri? Ne întâlnim doar să bifăm că ne-am întâlnit și să ne facem poze? Cum poți privi un parteneriat dacă de la centrul PNL se hașurează hărți politice în favoarea PSD? Cum poate conducerea PNL Constanța să aibă retorica „luptăm împotriva PSD”, când prin astfel de manevre fac tocmai jocul pesediștilor?Glumind amar, probabil că dacă eram în PSD am fi fost racolați deja de conducerea PNL pentru a candida...Noi, USR-PLUS, suntem datori să aruncăm peste bord astfel de practici – de la racolări de primari pesediști în Teleorman și nu numai, la aroganțe și inflexibilități politice. Pentru că de aceea ne-am implicat în politică – să avem dialog, să avem respect față de potențialii parteneri, să dărâmăm ticăloșiile pesediștilor! Și să guvernăm cu oameni onești, dedicați, nu cu șușanele politice”, conchis Remus Negoi, președintele USR Constanța.