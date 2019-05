Maine se deschide METAL SHOW & TIB la Romexpo! Cel mai mare targ tehnic organizat in ultimii 10 ani in Romania

MS TIB collage google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maine se deschide la Romexpo cel mai spectaculos si mai dinamic targ tehnic organizat in ultimii 10 ani in Romania: METAL SHOW & TIB. Peste 180 de firme din 16 tari, lideri din industrie, vor expune in cel mai nou pavilion din Romexpo, pe o suprafata de 15.000 mp, tehnologii de ultima generatie, inovatii si solutii inteligente pentru procesele de fabricatie din urmatoarele domenii: prelucarea tablelor, prelucrari prin aschiere, debitare cu laser, plasma si jet de apa, scule de precizie si dispozitive de prindere, automatizari si robotica, sudura, solutii CAD-CAM, tratamentul suprafetelor, prelucrari mecanice, inginerie electrica si energetica, inginerie mecanica, pompe, compresoare, hidraulic ...