Maine va fi sedinta Consiliului Judetean Constanta. 23 de proiecte pe ordinea de zi. Cine sunt initiatorii

Mâine, 30 iunie 2020, la ora 13.00, va avea loc ședinta Consiliului Județean Constanța ce se va desfasura în sistem videoconferință, cu urmatorul proiect al Ordinii de zi:



Proiect nr.1 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Judetean Constanta desfasurata la data de 29 mai 2020

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2 privind aprobarea Monografiei economico-militara a judetului Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3 privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un dosar penal

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4 privind aprobarea initiativei „Administratia Judeteana - mai aproape de cetatean”

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.5 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul „Extindere Delfinariu, municipiul Constanta”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6 privind darea in administrare a unui bun imobil, proprietate publica a Judetului Constanta catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Constanta - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, in vederea edificarii obiectivului "Amenajare intersectie DN22 km 286+050 cu DJ226"

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7 privind imputernicirea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta „in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment” sa achizitioneze servicii de cadastrare, servicii de expertiza tehnica si servicii de intocmire documentatii tehnice pentru DJ 392 Amzacea-Pecineaga-Vanatori

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.8 privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Colesniuc Sorin Marcel, director/manager la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.9 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Teatrul de Stat Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.10 privind aprobarea Caietului de obiective elaborat in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.11 privind aprobarea Comisiei pentru concursul de proiecte de management la Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.12 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pentru derularea proiectului „Dotarea Centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanta in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19”

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.13 privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2020, pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si persoanei adulte cu handicap ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.14 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei ..................................

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.15 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit in anul 2020 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.16 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2020, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.17 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.18 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si modificarea listei de investitii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.19 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii, pe anul 2020, de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.20 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2020

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.21 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2020 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.22 privind aprobarea modificarii Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2020, de la Teatrul de Stat Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.23 privind modificarea si completarea Anexei nr. 6 din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 8/2020 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2020

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Art.2. - Proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia consilierilor judeteni prin intermediul site-ului Consiliului Judetean Constanta la sectiunea "Proiecte sedinta CJC";

- Proiectele de hotarari mentionate mai sus vor fi analizate si avizate de catre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta;

- Se pot formula si depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotarari in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

Art.3. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta locuitorilor judetului Constanta prin mass media si prin afisarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Constanta.



