Maior a intervenit pentru echipa de raliuri a lui Ponta: Raportul Comisiei SRI din Parlament / DOCUMENT

Comisia parlamentară specială a Camerei Deputaților pentru controlul activității SRI afirmă, în „Raportul privind folosirea SRI de către George Maior în scopuri personale”, consultat de ȘTIRIPESURSE.RO, că fostul șef ANAF Sorin Blejnar a povestit că fostul director SRI George Maior l-ar fi abordat, la un eveniment găzduit la Palatul Snagov de fostul vicepremier Gabriel Oprea, în legătură cu o investigație ANAF privind sponsorizarea echipei de raliuri din care făcea parte Victor Ponta.

„În susținerea prezentului raport au fost studiate stenogramele și documentele depuse la Comisii de către domnii: Horia Georgescu (doua audieri, insumand 166 de pagini de stenograma), George Maior (doua audieri, insumand 158 de pagini de stenograma), Sorin Blejnar (14 pagini de stenograma), Dumitru Dumbrava (171 de pagini de stenograma), Florian Coldea (249 de pagini), dar și a acțiunilor de control parlamentar efectuate la unitățile centrale ale SRI și a unor sesizări și documente depuse la Comisie”, potrivit Raportului.

Extras din Raportul comisiei:

„Cazul Victor Viorel Ponta

In urma audierilor de la Comisie ne-a fost prezentat cazul domnului Victor Viorel Ponta, fost prim-ministru al României, pentru care, conform celor afirmate de dl Sorin Blejnar, seful ANAF la acea data, dl George Maior a incercat influentarea demersurilor ANAF în ceea ce privește suspiciunea referitoare la modalitatile de sponsorizare a echipei de raliu din care facea parte dl Victor Viorel Ponta. Astfel, cu ocazia unui eveniment gazduit de dl Gabriel Oprea, la Palatul Snagov, Sorin Blejnar sustine ca a fost abordat de către George Maior, acesta din urma solicitandu-i sa tergiverseze dosarul in care era implicat Victor Ponta.

In momentul constatarii de catre ANAF a unor posibile mentiuni false in declaratia de avere, s-a luat decizia transmiterii dosarului respectiv la ANI. George Maior l-a atentionat pe Sorin Blejnar cu privire la posibile consecinte ulterioare sesizarii ANI si a dat de inteles ca, in calitatea sa de director al SRI, ar avea posibilitatea să influențeze rezultatele verificărilor în favoarea lui Victor Ponta”.

CITEȘTE RAPORTUL AICI.

În anul 2011, potrivit presei centrale, clubul de raliuri al lui Victor Ponta, preşedintele PSD, a prestat servicii fictive către firme aparţinând lui Sorin Ovidiu Vîntu şi există dovezi în acest sens, declara la acea vreme Sorin Blejnar, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). În total, Ponta ar fi primit, direct şi indirect, 300.000 de euro de la oamenii de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, Dorinel Umbrărescu şi Robert Negoiţă, mai spunea Blejnar.