Majoritatea americanilor se asteapta ca Donald Trump sa castige alegerile de anul viitor

Majoritatea americanilor considera ca presedintele american Donald Trump va castiga un al doilea mandat in 2020, conform unui sondaj CNN coordonat de SSRS. Noul sondaj arata ca 54% dintre americani considera ca Trump va castiga alegerile din 2020, iar 41% cred ca el va pierde. Astfel, americanii sunt mai increzatori ca Trump va castiga din nou decat erau in o noua victorie a fostului presedinte Barack Obama in 2011 – atunci 50% considerau ca Obama va castiga alegerile din 2012. Donald Trump se declara increzator ca Irlanda va fi intr-o stare grozava dupa Brexit In decembrie 2018, acelasi sondaj a relevat ca 51% considerau ca Trump va pierde alegerile. Aceasta schimbare rezulta in mare parte din ...