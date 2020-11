Majoritatea din Senatul SUA va fi neclara pana in ianuarie, din cauza situatiei din Georgia, unde scrutinul va fi repetat pe 5 ianuarie

Statul american Georgia joaca un rol decisiv in lupta politica pe linie de cutit dintre democrati si republicani pentru Senatul Statelor Unite, in urma alegerilor de marti. In acest an au fost alegeri, in mod neobisnuit, pentru ambele locuri din Senatul SUA care revin Georgiei, iar in ambele cazuri scrutinul se va repeta pe 5 ianuarie, dupa ce niciun candidat nu a reusit sa obtina o majoritate de voturi, transmite Reuters.