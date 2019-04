Malaria ar putea fi prevenita printr-un vaccin avansat

mosquirix google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primul test pe scara larga al celui mai avansat vaccin experimental conceput pana in prezent impotriva malariei, o maladie care face in fiecare an mai multe sute de mii de victime in Africa, va debuta maine in Malawi, informeaza AFP. Numai anul trecut, malaria a facut 450.000 de victime la nivel global. Campania va debuta intr-un centru medical din capitala tarii, Lilongwe, si va continua saptamana viitoare in Ghana si in Kenya, celelalte doua tari-pilot in cadrul acestui program. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) spera sa vaccineze 120.000 de copii in fiecare dintre cele trei state africane pana in 2020. A fost gasit LEACUL pentru boala care omoara peste 500.000 de persoane pe an Denumit "M ...