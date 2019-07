Malta ajunge din nou la un acord in vederea repartizarii unor migranti in UE

migranti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei 65 de migranti de la bordul Alan Kurdi, o nava apartinand unui ONG german, au ajuns in Malta, in vederea unei repartizarii intre diverse tari europene, a constatat un corespindent AFP. Migrantii, vizibil obositi, au fost adusi duminica seara pe uscat la bordul unui vas militar maltez de patrulare. Premierul maltez Joseph Muscat, care a purtat duminica discutii cu Comisia Europeana (CE) si Guvernul german, a anuntat pe Twitter ca niciunul dintre acesti 65 de migranti nu vor ramane in tara, ”dat fiind ca acest caz nu este responsabilitatea autoritatilor malteze”. TRAGEDIE in Marea Mediterana: 80 de migranti s-au inecat in urma scufundarii unei ambarcatiuni ”Inca o data nu am fost autoriz ...