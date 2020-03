Malul surpat al Canalului Dunare-Marea Neagra va fi reabilitat cu fonduri de la Guvernul Romaniei

Ieri, la Palatul Victoria, am avut o întâlnire cu dl. prim-ministru Ludovic Orban, cu care am purtat o discuție de maximă importanță pentru județul nostru. Malul surpat al Canalului Dunăre-Marea Neagră va fi reabilitat cu fonduri de la Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.



În cel mai scurt timp, sumele necesare reabilitării vor fi alocate, iar lucrările vor demara cât de curând posibil, pentru a elimina orice risc de accentuare a surpării survenite în zona localității Cumpăna. Așa cum bine știți, de aproape un an, malul s-a surpat pe o distanță considerabilă, punând în pericol inclusiv casele oamenilor din Cumpăna. De când am fost numit Prefect al Județului Constanța, reabilitarea malului surpat a fost unul dintre obiectivele mele principale.



Consemnăm, astfel, un pas semnificativ în vederea remedierii unei probleme importante care afectează comunitatea locală, a menționat prefectul George Niculescu.